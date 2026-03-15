США обновили рекорд 2002 года по экспорту обуви в Россию: сумма перевалила за 1,5 млн долларов

В январе США нарастили экспорт обуви на российский рынок до максимума за всю историю наблюдений с 2000 года для этого месяца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.
Только за первый месяц года США экспортировали в Россию обувную продукцию на общую сумму 1,8 млн долларов.
По сравнению с январем 2025 года, когда экспорт обуви из США в Россию оценивался в 596,8 тыс. долларов, нынешний показатель вырос в три раза.
С долей 1,9% Россия оказалась на 10-м месте среди импортеров обуви из США. Первую тройку составили Вьетнам, Канада и Мексика, а в десятку также вошли Япония, Китай, Великобритания, Гонконг, Индонезия и Италия.
По данным KP.RU, Россия в феврале 2026 года вошла в топ-5 покупателей мяса у Бразилии.