США обновили рекорд 2002 года по экспорту обуви в Россию: сумма перевалила за 1,5 млн долларов

Источник: Комсомольская правда

В январе США нарастили экспорт обуви на российский рынок до максимума за всю историю наблюдений с 2000 года для этого месяца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

Только за первый месяц года США экспортировали в Россию обувную продукцию на общую сумму 1,8 млн долларов.

По сравнению с январем 2025 года, когда экспорт обуви из США в Россию оценивался в 596,8 тыс. долларов, нынешний показатель вырос в три раза.

С долей 1,9% Россия оказалась на 10-м месте среди импортеров обуви из США. Первую тройку составили Вьетнам, Канада и Мексика, а в десятку также вошли Япония, Китай, Великобритания, Гонконг, Индонезия и Италия.

По данным KP.RU, Россия в феврале 2026 года вошла в топ-5 покупателей мяса у Бразилии.

