Николай с кошельком и купол по науке. Как храм в глубинке привлек туристов

В это сибирское село сейчас едут со всей страны. Тут уникальная природа, но еще больше туристов привлекают религиозные артефакты.
А ещё два года назад про Верхнеусинское можно было сказать: забытое Богом село. Это один из южных форпостов Красноярского края, расположенный на границе с Тувой. Все поменялось с началом строительства храма из особого материала с куполом, по конструкции которого написна научная работа. А скульптура Николая Чудотворца, установленная во дворе церкви, стала единственной такой в мире.
Место притяжения.
В первую, самую строгую неделю Великого поста отец Андрей проводил службу дважды в день — утром и вечером. Редко где так строго соблюдают устав богослужений. Приход здесь маленький, редко когда набирается до десяти человек. Но Верхнеусинское становится точкой притяжения — из-за строительства Никольского храма из кедровых брёвен, звона колокола «Таёжный благовест», который был освящён и поднят на колокольню в декабре прошлого года, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. А ещё — из-за памятника Николаю Чудотворцу, любовно названного «Николой с кошельком». Скульптура не то что в России, в мире единственная.
Из жизни святого.
Дорога, местами серпантином, то ныряет в тайгу, то проскакивает через посёлки. Без усталости проезжаешь дальнее расстояние: из Абакана до Верхнеусинского больше 300 км. Места красивые, завораживающие. И вот село. Мимо масштабной стройки не проедешь: посреди деревни возводят храм. В его дворе уже установлен памятник святителю Николаю. Скульптур Чудотворцу, как рассказал отец Андрей, в России достаточно много. Но они, как и на иконах, канонические: в одной руке святителя Евангелие, другая же поднята в пастырском благословении.
В Верхнеусинском памятник немного другой: святой Николай тоже прижимает к сердцу Евангелие, но в другой держит кошелёк с золотом. Идея такого памятника родилась у отца Андрея.
"Сюжет взят из жизни святителя Николая, — рассказывает настоятель. — Он был архиепископом Мир Ликийских, и в этом городе жила богатая семья: отец с тремя дочерьми. В какой-то момент они обнищали настолько, что были обречены на голодную смерть. Отец уже взрослых девчонок не придумал ничего лучшего, как отдать их в позорный дом — зарабатывать древнейшей профессией и его, старика, кормить. Архиепископ Николай узнал об этом и ночью тайком бросил им в окно кошелёк с золотом. Так он спас семью от позора, а девчонок — от греха.
На нашем памятнике Чудотворец каждому протягивает кошелёк: это символ подарка материального, земного. А вот Евангелие — Слово Божие — подарок духовный, святитель прижимает его к сердцу как самое дорогое, что у него есть. И книга находится выше кошелька: до Евангелия ещё надо дорасти, дотянуться, приложить усилие, чтобы забраться на эту высоту. Такова символика нашего Николы Таёжного".
Отлит памятник в Санкт-Петербурге, в мастерской Михаила Аккузина. Скульпторы — семейная пара: Николай Краюхин и Анастасия Неверова. Памятник создан на средства благотворительного фонда «Никола Таёжный», учреждённого год назад. В основании — камень нефрит, пожертвованный предпринимателями, цена его просто огромна. Помогли спонсоры.
"Скульптуру-то мы задумали, а денег нет. И вдруг мне в интернете пишет человек: хочу, мол, поучаствовать. Я устроил ему встречу со скульпторами, он пришёл к ним в мастерскую, выпил чаю, посмотрел и процентов на семьдесят закрыл этот вопрос деньгами. Мы уже забирали скульптуру в литейной мастерской Санкт-Петербурга, когда я увидел этого человека. Я знаю лишь его имя — Роман. Молитесь за Романа.
Я возвожу уже второй храм и повторяю прихожанам одну и ту же фразу: это не мы строим храм, это храм строит нас. Наша главная задача — достроить свою душу. И эта стройка — одно сплошное чудо, потому что строит храм Николай Чудотворец", — рассказал отец Андрей.
Сама же будущая церковь из кедра во многом уникальна. В частности, её купол, который не делают в деревянных храмах, потому что это технически очень сложно, поясняет отец Андрей. А здесь вместо неба (плоской «таблетки») — полусфера, как в каменных храмах. Знаменитый петербуржский конструктор, преподаватель архитектуры в университете, месяц решал эту задачу (что для него стало целой научной работой): как из дерева собрать полусферу. В итоге её сделали на заводе «Невские конструкции».
Своё дело.
Отец Андрей родился в 1982 году в селе Спасском Ставропольского края.
«Я священник уже в третьем поколении, — рассказывает настоятель храма Николы Таёжного. — Дед в войну под бомбёжкой дал обет: “Если выживу, то пойду в семинарию”. Никто тогда, кроме него, не выжил… Дед в 1946 году поступил, а в 1950-м стал священником. Когда дед — протоиерей Пантелеймон — стал стареньким, для священнического пути созрел мой отец, протоиерей Александр».
Но сам отец Александр не сразу стал священнослужителем.
«Я созрел для этого только в 35 лет. После школы поступил на регентское отделение духовной академии в Санкт-Петербурге. Но затем окончил Санкт-Петербургский университет и работал по светской специальности пиар-менеджером. Где бы ни работал, служение не оставлял. Но, совмещая светские профессии со служением Богу, волей-неволей приходилось выбирать. Сказывались слова из Священного Писания: невозможно служить двум господам».
К 35 годам отец Андрей выбрал свой путь служителя церкви. А потом…
«13 лет назад дал обет Николаю Чудотворцу построить храм, — рассказывает отец Андрей. — Я в Выборге подошёл к епископу Игнатию: есть у меня, говорю, дело… Он мне: “Не суетись, Господь управит, когда придёт время”. И назначает меня настоятелем храма Смоленской Божией Матери в деревне Лесколово Ленинградской области. Получаю в управление брошенный недострой. Здание уже осыпалось, обвалилось, поросло грибком, плесенью. Пять лет не покладая рук мы достраивали храм. И как только достроили, владыку Игнатия перевели сюда, на Минусинскую кафедру. Это был 2022 год.
Я — за ним. Владыка мне предложил поездить по епархии, посмотреть, где захочу служить. А у меня была мечта — добраться до самого-самого дальнего прихода. Долго ехать: из Абакана часа четыре, а из Красноярска и того больше. Вот сюда доехал, дальше уже Тува. Выхожу из машины, стою возле здания храма. На двери замок. Смотрю, по дорожке церковного двора, он рядом с детским садом, бежит девчонка лет пяти: «Ой, батюшка приехал! А вы у нас оставайтесь!» Потом её мама подходит — с тем же ожиданием. Так у меня всё сложилось, ведь в Верхнеусинском изначально был храм Николая Чудотворца. Я к архиерею: «Благословите на этот приход!» Благословил. Мол, сам напросился".
«В ноябре 2022 года я стал настоятелем, а в следующем году мы стали строить новый храм. Начали с молитвы: церковь не строится снизу вверх, она строится сверху вниз. Есть очень хорошо прослеживаемая закономерность: идёт служба, идёт молитва — и стройка идёт. Приходят люди помогать, откуда-то сразу берутся пожертвования и прочее. Как ослабевает молитвенный нерв — хоть тысячу писем и прошений напиши бизнесменам, политикам, депутатам, а в результате ноль, даже ответов нет», — рассуждает отец Андрей.
Проект строящейся церкви срисовали с фотографии старого Никольского храма. Участок же под храм пожертвовал местный житель.
Особая атмосфера.
«Администрация Ермаковского сельсовета готова передать нам соседнее двухэтажное здание под гостиницу для паломников, — делится планами отец Андрей. — Конечно, ещё предстоит много юридических согласований и так далее. Но гостиница необходима, потому что к нам, слава Богу, уже едут и паломники, и туристы из Абакана, Минусинска… Были группы паломников из Санкт-Петербурга и Тулы, после чего я получил длинный отзыв тульской барышни, которая гостила у нас неделю: “Я всё время искала место, где живёт Бог. Теперь знаю, что Он живёт в Усинске”».
«Паломнический поток хочется превратить в реку. Верю, что Николай Чудотворец сам разберётся. А народ звонит, пишет: “Как к вам приехать, на красоту природы посмотреть, Богу помолиться, почувствовать особую атмосферу старинного русского села?” И чем больше будет людей приезжать, тем живее станет жизнь Верхнеусинского», — уверен настоятель.