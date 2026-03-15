Николай с кошельком и купол по науке. Как храм в глубинке привлек туристов

Я — за ним. Владыка мне предложил поездить по епархии, посмотреть, где захочу служить. А у меня была мечта — добраться до самого-самого дальнего прихода. Долго ехать: из Абакана часа четыре, а из Красноярска и того больше. Вот сюда доехал, дальше уже Тува. Выхожу из машины, стою возле здания храма. На двери замок. Смотрю, по дорожке церковного двора, он рядом с детским садом, бежит девчонка лет пяти: «Ой, батюшка приехал! А вы у нас оставайтесь!» Потом её мама подходит — с тем же ожиданием. Так у меня всё сложилось, ведь в Верхнеусинском изначально был храм Николая Чудотворца. Я к архиерею: «Благословите на этот приход!» Благословил. Мол, сам напросился".