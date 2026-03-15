Ynet: Нетаньяху решил обратиться к Зеленскому

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился за помощью к Зеленскому по вопросу борьбы с иранскими беспилотными летательными аппаратами, сообщает Ynet.
В материале издания из Израиля утверждается, украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что этот запрос якобы был сделан.
«Израильский запрос возник на фоне обширного опыта Украины в перехвате БПЛА и с намерением сотрудничества между Израилем и Украиной по этому вопросу», — говорится в сообщении.
Корнийчук отметил, что разговор между Нетаньяху и Зеленским не состоялся.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят удары по иранской территории. В КСИР заявили о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Согласно высказываниям Зеленского, он отправил специалистов по БПЛА в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Президент США Дональд Трамп опроверг эти слова.
Ранее председатель комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что территория Украины стала законной целью для иранских атак из-за оказания помощи израильской стороне.