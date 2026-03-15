Турист из РФ потерял в Дубае 440 тысяч рублей из-за конфликта в Иране: вот на что ушли деньги

Россиянин по имени Александр потерял 440 тысяч из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Он был вынужден в течение нескольких дней незапланированно оплачивать проживание и питание в Дубае после того, как на фоне атак был отменён его рейс в РФ.
«Групповым туристам гостиницу оплатили, а нам пришлось заселяться за свой счёт. Причём даже за свои деньги пришлось пробиваться в гостиницу с боем: отстояли огромную очередь», — рассказал Александр РИА Новости, добавив, что ему пришлось пробыть в ОАЭ на десять дней дольше, чем планировалось.
Напомним, туристы, чьи планы на отдых в ОАЭ были сорваны в связи с ракетными обстрелами и закрытием воздушного пространства, могут рассчитывать на полный возврат стоимости путевки. Эти обстоятельства могут считаться форс-мажорными.
