Турист из РФ потерял в Дубае 440 тысяч рублей из-за конфликта в Иране: вот на что ушли деньги

РИАН: Россиянин потратил 440 тысяч на жильё и еду из-за задержки вылета из Дубая.

Источник: Комсомольская правда

Россиянин по имени Александр потерял 440 тысяч из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Он был вынужден в течение нескольких дней незапланированно оплачивать проживание и питание в Дубае после того, как на фоне атак был отменён его рейс в РФ.

«Групповым туристам гостиницу оплатили, а нам пришлось заселяться за свой счёт. Причём даже за свои деньги пришлось пробиваться в гостиницу с боем: отстояли огромную очередь», — рассказал Александр РИА Новости, добавив, что ему пришлось пробыть в ОАЭ на десять дней дольше, чем планировалось.

О том, как тысячи россиян покидают страны Персидского залива, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, туристы, чьи планы на отдых в ОАЭ были сорваны в связи с ракетными обстрелами и закрытием воздушного пространства, могут рассчитывать на полный возврат стоимости путевки. Эти обстоятельства могут считаться форс-мажорными.

Тем временем жители Таганрога рассказали, как улетели из аэропорта Дубая, который подвергся атаке. Россиянам чудом удалось покинуть ОАЭ перед приостановкой полётов.

Ранее турэксперт назвала безопасные альтернативы отдыха вместо стран Ближнего Востока. Куда россияне могут отправиться весной, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше