ЕС исключил дочь главы «Транснефти» Майю Токареву из санкционного списка

Европейский союз удалил из антироссийского санкционного перечня дочь президента компании «Транснефть» Майю Токареву (в замужестве Болотову), а также нидерландского бизнесмена Нильса Трооста. Соответствующее уведомление в субботу, 14 марта, было опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Европейский союз удалил из антироссийского санкционного перечня дочь президента компании «Транснефть» Майю Токареву (в замужестве Болотову), а также нидерландского бизнесмена Нильса Трооста. Соответствующее уведомление в субботу, 14 марта, было опубликовано в Официальном журнале ЕС.

— Удаляются записи, касающиеся следующих фигурантов: 1201: Майя Николаевна Болотова (урожденная Токарева); 1870: Нильс Троост, — говорится в документе.

10 марта бельгийский адвокат Валериус Островскис рассказал, что суд Евросоюза отменяет решения о санкциях в отношении граждан России примерно в 20 процентах случаев. Однако, как уточнил юрист, не все решения суда об аннулировании автоматически ведут к исключению из санкционного списка.

11 февраля суд Евросоюза впервые сделал выговор Совету ЕС за неснятие антироссийских санкций. Речь идет о дочери главы «Транснефти» Майе Токаревой, которая попала в санкционные списки в июле 2022 года.

6 февраля суд Евросоюза подтвердил право государств — членов ЕС конфисковывать машины, ввезенные из РФ с нарушением санкционного режима.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше