В центре Красноярска высадят новые деревья и кустарники

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты управления дорог, инфраструктуры и благоустройства совместно с администрацией Центрального района оценили состояние зелёных насаждений на улицах Диктатуры Пролетариата и Кирова. Цель этой работы — понять, какие деревья и кустарники будут сохранены при проведении благоустройства этим летом, а какие придётся заменить.
Специалисты отмечают, что многие деревья становятся опасными для людей, поскольку могут упасть в любой момент из-за сильного ветра, налипшего снега или даже под тяжестью собственного веса.
В этом году на месте снесённых деревьев высадят аллейные крупномеры. В качестве второго яруса на улицах появятся декоративные кустарники, что позволит не только восстановить зелёные зоны, но и улучшить их эстетический вид.
Благоустройство улиц в центре города, где расположена большая часть исторических зданий Красноярска, реализуется к его 400-летию. В этом году, помимо Диктатуры Пролетариата и Кирова, изменения также ждут улицу Сурикова.