Красноярские строители начали ремонт центра досуга «Победа» в Свердловском муниципальном округе (ЛНР)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский край оказывает помощь в восстановлении социальной инфраструктуры в Свердловском муниципальном округе (ЛНР).

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский край оказывает помощь в восстановлении социальной инфраструктуры в Свердловском муниципальном округе (ЛНР).

Начался капитальный ремонт центра досуга «Победа». Здание является значимым памятником архитектуры и объектом культурного наследия. Поэтому строителям предстоит не только обновить помещения, но и сохранить уникальный исторический облик постройки, рассказали в Минстрое края.

Сейчас выполняются внутренние отделочные работы в кабинетах, холле, кинозале. Особое внимание уделено фасадным работам, общая площадь которых превышает 1400 кв метров. Специалистам предстоит кропотливый труд по воссозданию утраченных элементов лепнины, чтобы вернуть зданию его первозданный вид.

Помимо этого, рабочие отремонтируют инженерные сети и обновят входную группу.