В Турции расследуют убийство модели Айшегюль Эраслан, замаскированное под суицид

В Стамбуле в собственном доме было обнаружено тело известной 27-летней модели и телеведущей Айшегюль Эраслан. Об этом в субботу, 14 марта, сообщил портал Haberler.
Накануне смерти девушка опубликовала в соцсети фото с запиской, где просила позаботиться о ее собаках и извинялась перед отцом. Многие сочли это предсмертным посланием. Однако друг и фотограф модели Семих Паланчи усомнился в подлинности текста, заявив, что почерк не принадлежит Айшегюль, и обратился в полицию.
После получения результатов вскрытия Паланчи сообщил, что девушку задушили, а порезы на запястьях, по его мнению, были инсценировкой, чтобы имитировать самоубийство. Расследование обстоятельств гибели модели продолжается, говорится в сообщении.
10 марта в Италии раскрыли шокирующие детали гибели 54-летнего украинского банкира Александра Адарича, тело которого 23 января нашли под окнами отеля на улице Нерино. Изначально произошедшее рассматривали как несчастный случай, однако экспертиза доказала обратное. Вскрытие подтвердило: смерть наступила в результате удушения, а сброс тела с четвертого этажа стал инсценировкой.