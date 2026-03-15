Вашингтон
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам назвали дату последних звонков в школах

Последние звонки в российских школах пройдут 26 мая.

Источник: Комсомольская правда

Последние звонки в школах России пройдут 26 мая, сообщили в Минпросвещения. Слова пресс-службы ведомства передает РИА Новости.

В министерстве также пояснили, что старт выпускных экзаменов в школах в 2026 году запланирован не ранее 1 июня.

«С этого года содержание экзаменов приведено в полное соответствие со школьной программой, чтобы выпускники могли продемонстрировать знания, полученные за все годы обучения», — передает агентство слова главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

Как отмечается, на последних звонках рекомендуется проводить церемонии с флагом и гимном. Кроме этого, ведомство предлагает предоставлять слово многодетным семьям и родителям-героям СВО и кавалерам госнаград.

Накануне Кравцов также отметил, что Россия вошла в топ-10 стран по качеству школьного образования.

Минпросвещения и Рособрнадзор ранее опубликовали расписание ЕГЭ в 2026 году.