15 и 16 марта в крае ожидается сильный ветер

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Об этом предупреждают в МЧС края.
В центральных и южных муниципальных округах 15 марта ожидаются сильный и очень сильный западный ветер, порывы 15−20 м/с, местами 25 м/с и более, метель, на дорогах гололедица.
На юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа сохранится сильный мороз, температура воздуха местами −45° и ниже.
В такую погоду МЧС России рекомендует:
оставаться дома и не выезжать за город;
на автодорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию;
не парковать авто под слабозакрепленными конструкциями;
надеть удобную обувь.