Какой праздник 15 марта в православной церкви

Сегодня, 15 марта, в православной церкви чтут память ряда праведников. В числе прочих вспоминают о праведной жизни Преподобного Агафона Египетского (V). Согласно житию, изложенному святителем Филаретом Черниговским (Гумилевским), он отличался необыкновенным смирением, считая себя грешнейшим из людей. Кто такой Преподобный Агафон Египетский Преподобный Агафон Египетский подвизался в египетской Скитской пустыне. Однажды иноки пришли к нему и спросили, признаёт ли он перечисленные пороки: гордость, невоздержанность, склонность к сплетням и ересь. Преподобный согласился с первыми тремя, отметив, что каждый человек подвержен человеческим слабостям, но отрицал обвинение в ереси, заявив, что это сознательный отказ от истины. На вопрос о приоритетности внешних и внутренних подвигов, Агафон пояснил, что внешнее подобно листьям дерева, а внутреннее — плодам. Плоды важны, ведь каждое дерево, не приносящее плодов, сжигается, но листья защищают плоды и способствуют росту. Три дня перед смертью Агафон молчал, словно размышляя о чём-то важном. На вопрос, боится ли он Страшного суда, ответил, что, хотя и выполнял заповеди, уверенности в том, что поступки угодны Богу, у него нет, и окончательно судить сможет только сам Бог. С этим он и отошел к Богу. Что еще празднуют в православной церкви 15 марта 15 марта отмечено в православном календаре, как День иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (1917). Кроме того, в этот день в православной церкви чтут память священномученика Феодота Киринейского (ок 320−326), святителя Арсения, епископа Тверского, мученика Троадия (ок. 249−251), мученицы Евфалии (257), мучеников 440 Италийских (ок. 579). 15 марта 2026 года завершается третья неделя Великого Поста. Сегодня, в воскресенье, постящимся дозволена пища с растительным маслом.