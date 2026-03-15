Пробили слепые зоны: Иран вскрыл ПВО баз США на Ближнем Востоке

Американская система ПВО на объектах США на Ближнем Востоке имеет сразу несколько слабых мест, поэтому иранские ракеты так часто попадают по военным базам противника, сообщил в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
Напомним, один из последних инцидентов произошел в Саудовской Аравии. Там, по данным Wall Street Journal, пять самолетов-заправщиков ВВС США получили повреждения в результате ракетного удара Ирана по авиабазе Принц Султан.
По словам источника издания, самолеты не были уничтожены полностью, сейчас они находятся на ремонте.
«Эти удары наносятся, как правило, в ночное время. При этом объекты США на Ближнем Востоке защищает целый комплекс средств противовоздушной обороны. Так вот большую роль для систем ПВО играет именно визуальная составляющая, а в ночное время техника не видит до 35−40%. Радиолокационный контроль, конечно, осуществляется, но он все-таки имеет слабые стороны. Это и подверженность радиоэлектронной борьбе, и маневренные возможности самой ракеты», — пояснил военный эксперт.
Попов добавил, что системы ПВО в районе американских авиационных баз на Ближнем Востоке имеют очаговый характер, поскольку не входят в национальную систему обороны той страны, на территории которой они расположены. Это приводит к образованию слепых зон.
«Кроме того, американцы только сейчас поняли, что у них достаточно устаревшая система ПВО, которая базировалась в основном на комплексах Patriot. Они ее не совершенствовали десятилетиями, считали, что им и этого достаточно. Они не верили, что мы сделали в этом плане большой шаг вперед, а у России в последние годы были хорошие отношения с Ираном. Мы готовили их специалистов, поэтому и Иран сделал шаг вперед», — добавил генерал.
По словам Попова, США, ввязавшись в конфликт на Ближнем Востоке, поспешили, понадеявшись на веру в свое превосходство.
