В КНДР провели учения по нанесению ударов системами залпового огня

В КНДР прошли военные учения с применением высокоточных реактивных систем залпового огня. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, уточнив, что манёвры состоялись 14 марта в западной части страны.
В тренировке участвовали подразделения дальнобойной артиллерии Корейской народной армии. По данным агентства, были задействованы 12 реактивных установок калибра 600 мм и две артиллерийские роты. За ходом учений наблюдал лидер государства Ким Чен Ын.
Сообщается, что выпущенные ракеты поразили условную цель на острове в Японском море, находившуюся примерно в 364 километрах от места запуска. В публикации утверждается, что все удары достигли цели с полной точностью.
Ранее японское министерство обороны заподозрило КНДР в пуске двух баллистических ракет. В ведомстве уточнили, что, предположительно, снаряды упали в акватории за пределами исключительной экономической зоны Японии.