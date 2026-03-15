В КНДР провели учения по нанесению ударов системами залпового огня

Власти КНДР заявили о проведении учений по нанесению огневых ударов с использованием сверхточных реактивных систем залпового огня.

Источник: Аргументы и факты

В КНДР прошли военные учения с применением высокоточных реактивных систем залпового огня. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, уточнив, что манёвры состоялись 14 марта в западной части страны.

В тренировке участвовали подразделения дальнобойной артиллерии Корейской народной армии. По данным агентства, были задействованы 12 реактивных установок калибра 600 мм и две артиллерийские роты. За ходом учений наблюдал лидер государства Ким Чен Ын.

Сообщается, что выпущенные ракеты поразили условную цель на острове в Японском море, находившуюся примерно в 364 километрах от места запуска. В публикации утверждается, что все удары достигли цели с полной точностью.

Ранее японское министерство обороны заподозрило КНДР в пуске двух баллистических ракет. В ведомстве уточнили, что, предположительно, снаряды упали в акватории за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
