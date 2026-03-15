В Красноярске ищут послов «Сибирского долголетия»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 17 марта состоится мероприятие «Послы творческого долголетия: цифровой прорыв», нацеленное на поиск и обучение активистов движения «Сибирское долголетие» для женщин 55+ и мужчин 60+.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 17 марта состоится мероприятие «Послы творческого долголетия: цифровой прорыв», нацеленное на поиск и обучение активистов движения «Сибирское долголетие» для женщин 55+ и мужчин 60+.

Организаторы проекта приглашают всех заинтересованных красноярцев, готовых стать проводниками культуры в мире социальных сетей и новых медиа. Участникам предстоит освоить искусство создания качественного и увлекательного контента, который поможет рассказывать о культурных событиях живо, современно и доступно для самой широкой аудитории.

Программа пятичасового интенсива обещает быть насыщенной и практико-ориентированной. Под руководством экспертов гости мероприятия смогут пройти практикум по написанию «цепляющих» текстов для социальных сетей, узнать секреты мобильной фотографии и даже впервые соприкоснуться с миром искусственного интеллекта, разобравшись, как нейросети могут помочь в творчестве и популяризации культурного наследия.

Главная цель проекта — подготовить «послов», которые смогут не только интересно освещать мероприятия «Сибирского долголетия», но и формировать вокруг себя активное сообщество ценителей прекрасного, сообщает Культур24.

55+