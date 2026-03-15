Semafor: Израиль пожаловался на острый дефицит ракет-перехватчиков

Израиль испытывает серьёзный дефицит ракет-перехватчиков. Об этом информирует портал Semafor.
Сообщается, что Тель-Авив вошёл в военную операцию против Ирана уже в состоянии некоторого дефицита перехватчиков, так как они были использованы ранее, летом 2025 года. При этом для Соединённых Штатов, которые также являются участником ближневосточного конфликта, такая ситуация не стала неожиданностью.
«Мы ожидали и предвидели это», — цитирует портал американского чиновника.
Источник заявил, что вооружённые силы США оснащены всем необходимым для защиты своих баз и служащих в регионе на фоне того, что оснащённость Израиля перехватчиками уже упала до критически низкой отметки.
Тем временем Израиль применил новейшее оружие против Ирана. Речь идёт о лазерной системе «Железный луч».
Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор допустил, что Израиль в ближайшее время может нанести ядерный удар по Ирану.