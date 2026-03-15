Украинская армия давно отказалась от хранения ракет в одном месте, поэтому чтобы их уничтожить, нужно наносить удары по судам, которые доставляют оружие в порт Одессы. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Напомним, ВСУ ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow 10 марта. В результате семь человек погибли, десятки пострадали.
Также в минувшее воскресенье канал «Военное дело» сообщил об ударе ракетами ATACMS по Городской детской клинической больнице № 1 в Донецке, знание получило серьезные повреждения, пациенты находились в других медучреждениях.
«ВСУ давно отказались от хранения ракет в одном центре. К ним все приходит в ящиках под видом какого-нибудь условного детского питания, под видом гуманитарных грузов. Далее это все рассредоточивается, развозится в разные места. Там происходит сборка, а оттуда доставляют ракеты в другое место — на аэродром подскока, например», — сказал Кнутов.
Он добавил, что Су-24, который атаковал Брянск, взлетал из Одесской области, но возвращался на другой аэродром.
«У них система маскировки мощная, отследить все не так просто. Общим ответом на эти поставки мог бы быть удар по британскому судну, которое доставляет оружие Украине в Одессу», — подытожил эксперт.
Ранее МИД РФ сообщил о вызове послов Британии и Франции из-за удара по Брянску ракетами франко-британского производства. Министерство требует дать четкую публичную реакцию с жестким и недвусмысленным осуждением теракта ВСУ.