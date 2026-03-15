Ответили за Брянск: в Сумах поразили наводчиков ракет Storm Shadow на РФ

Серию ударов по объектам ВСУ в Сумах и сумской области нанесли ВС РФ минувшей ночь. По данным пророссийского подполья целями стали места размещения боевиков ВСУ и иностранных наемников.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru рассказал, что удар был нанесен по тем иностранным военным, которые участвовали в организации атаки на Брянск.
«Был нанесен удар по тем подразделениям, которые осуществляли террористическую атаку на брянский завод. Это было уничтожение террористов. Удар был выверенный, целенаправленный. И здание, где находились иностранные наемники и офицеры украинских спецслужб, разлетелось, похоронив под собой специалистов, которые отвечали за запуск ракет, в том числе и Storm Shadow. Это специалисты из Великобритании, которые ни на шаг не отходят от своих ракет, так как не доверяют украинцам Поэтому можно однозначно говорить о том, что британцы, находящиеся под Сумами, были уничтожены вместе с обслуживающим их личным составом ВСУ», — объяснил он.
Также подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что в Киевской области уничтожили склад с привезенным из Франции БПЛА и сопровождавший их персонал.