В Волгограде БПЛА попал в многоквартирный дом, выбиты стекла, никто не пострадал

Беспилотник попал в многоквартирный дом в Волгограде. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его комментарий опубликован в Telegram-канале администрации.

По словам главы региона, в ночь на воскресенье подразделения ПВО России отражают атаку БПЛА на территорию Волгоградской области.

В Советском районе Волгограда зафиксировано попадание беспилотника в многоквартирный дом по адресу ул. Владимира Петровского, 4, отметил Бочаров.

В результате были выбиты стекла в отдельных квартирах. Пострадавших нет, уточнил губернатор.

Отмечается, что оперативным службам и муниципальному образованию поручено уточнить повреждения, ликвидировать последствия, а также подготовить пункты временного размещения.

