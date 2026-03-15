Израиль сообщил США о критической нехватке ракет для перехвата

Израиль уведомил Вашингтон об остром дефиците средств перехвата баллистических ракет в условиях продолжающегося конфликта с Ираном. Об этом в субботу, 14 марта, сообщило издание Semafor со ссылкой на неназванных американских чиновников.
По данным источников, Израиль вступил в войну, уже имея ограниченный запас перехватчиков — большая часть была израсходована еще во время 12-дневной войны в 2025 году. В США признали, что знали об этом на протяжении месяцев и в целом «ожидали и предвидели» такую ситуацию.
При этом американская сторона заверила, что сама дефицита не испытывает: Пентагон располагает достаточным количеством ракет для систем THAAD, истребителей и противоракет для перехвата на среднем участке.
— У нас есть все необходимое для защиты наших баз и личного состава в регионе и наших интересов, — заявил чиновник.
Он также добавил, что Израиль сейчас ищет пути решения проблемы. Как подчеркивает издание, неизвестно, будут ли США напрямую поставлять свои боеприпасы или делиться ими с Израилем.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что между Вашингтоном и Тель-Авивом стремительно нарастает напряженность. Причиной стали удары Израиля по иранской нефтяной инфраструктуре.
12 марта ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что смена риторики Трампа в вопросе вооруженного конфликта с Ираном вызвана отсутствием быстрого результата, на который надеялись Вашингтон и Иерусалим.