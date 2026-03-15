Эксперт Клименко объяснил проблемы с мобильным интернетом в РФ

Россияне 13 и 14 марта заметили временные сбои в работе мобильного интернета. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с aif.ru назвал причину произошедшего.
Напомним, в некоторых регионах России наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. Пользователи отмечают низкую скорость загрузки и нестабильное соединение. Работа сети WI-FI при этом остается стабильной.
Клименко пояснил, что сбои могли возникнуть на фоне внедрения «белых списков» сервисов, которые будут работать даже при ограничении мобильного интернета. Ситуация полностью может нормализоваться уже в начале следующей недели.
«Когда программный продукт ставится “на живую”, почти всегда возникают проблемы. Мобильный интернет важен для россиян, поэтому продукт внедряли таким образом. Сначала “белые списки” внедрили в регионах, затем — в Москве. И столица — технически более сложный город», — пояснил эксперт.
Клименко добавил, что во временных сбоях в работе мобильного интернета есть и хорошая сторона — это напомнило пользователям Сети, что мы живем в прекрасную цифровую эпоху.
