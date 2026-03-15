Ответ за Москву, Краснодар, Темрюк: руины военных заводов тлеют на Украине

«В сторону Москвы летят беспилотные комплексы самолетного типа камикадзе дальнего радиуса действия. Они вылетают из северных, приграничных районов Украины. Также они могли вылететь из других регионов. Например, на беспилотных комплексах “Лютый” установлены шасси. БПЛА взлетают, могут приземлиться на территории России, находиться там какое-то время, а затем снова взлететь к цели. То есть стартуют большие БПЛА, однозначно, с территории Украины, а дальше либо сразу летят на объект, либо приземляются на территории РФ по пути к цели», — пояснил эксперт.