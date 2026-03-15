Ответ за Москву, Краснодар, Темрюк: руины военных заводов тлеют на Украине

Российские системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Москву.
Сообщалось о десятках сбитых дронов, однако вопрос о том, откуда именно стартовали аппараты, оставался открытым. Ответ в беседе с aif.ru дал авторитетный эксперт в области беспилотной авиации.
Максим Кондратьев, основатель учебного центра беспилотной авиации и академик Российской инженерной академии, в беседе с aif.ru пролил свет на возможный маршрут вражеских БПЛА.
«В сторону Москвы летят беспилотные комплексы самолетного типа камикадзе дальнего радиуса действия. Они вылетают из северных, приграничных районов Украины. Также они могли вылететь из других регионов. Например, на беспилотных комплексах “Лютый” установлены шасси. БПЛА взлетают, могут приземлиться на территории России, находиться там какое-то время, а затем снова взлететь к цели. То есть стартуют большие БПЛА, однозначно, с территории Украины, а дальше либо сразу летят на объект, либо приземляются на территории РФ по пути к цели», — пояснил эксперт.
Ночной удар по югу и горящий порт «Кавказ».
Особенно тяжелая ситуация сложилась в Краснодарском крае. Здесь небо защищали особенно яростно: 16 вражеских аппаратов нашли свой конец, но не обошлось без последствий.
В Темрюкском районе, в порту «Кавказ», после падения обломков пострадали три человека, одного пришлось госпитализировать. Повреждения получило техническое судно, а на причальном комплексе вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.
Перемены в тактике: Одесский след и новые угрозы.
Если атака на Москву шла с севера, то южные рубежи атакуются с совершенно другого направления. Эксперт Максим Кондратьев указал на конкретный регион, откуда исходила угроза для Кубани.
«Беспилотники в сторону Краснодарского края могли запустить из Одесской области. Они обогнули Крым и летели в сторону цели. Из Одесской области запустили реактивные беспилотники с двигателем внутреннего сгорания. О чем это говорит? Беспилотники продолжают запускать в сторону Краснодарского края из тех же мест, но тактика атаки и технические средства на борту этих БПЛА постоянно меняются», — подчеркнул Кондратьев.
Эта изменчивость тактики подтверждается и ночными событиями на Афипском НПЗ в Северском районе, где после падения обломков также произошло возгорание. К счастью, там обошлось без жертв.
Российские средства ПВО, по мнению специалистов, справляются с поставленными задачами.
Ответ за атаки на города России.
Армия РФ нанесла ряд мощных ударов по военным объектам Украины. Под возмездие попали стратегически важные объекты на украинской территории.
В сводке МО указывается, что удары наносились по мощностям украинского ВПК, аэродромам базирования военной авиации и ключевым узлам энергоснабжения, задействованным в интересах ВСУ.
Как заявили в министерстве, высокоточное оружие поразило заданные цели на территории противника. Сообщается об уничтожении или повреждении объектов на предприятиях, выпускающих продукцию для украинской армии, а также о нарушении работы энергосистемы, питающей военные части, и выведении из строя элементов аэродромной инфраструктуры.