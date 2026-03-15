Новая зона отдыха появится во Владивостоке

Владивосток продолжает преображаться благодаря инициативам самих жителей. В 2026 году в самом центре микрорайона Патрокл появится новый уютный сквер. Администрация города объявила аукцион на поиск подрядчика, который воплотит мечту местных жителей в реальность. Прием заявок от строительных компаний продлится до 18 марта. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Концепция будущего места отдыха максимально функциональна: здесь проложат комфортные пешеходные дорожки, установят современные скамейки, урны и информационный стенд. Проект сквера — это инициатива самих людей. Активисты Патрокла подали заявку на краевой конкурс «Твой проект», успешно прошли голосование и получили три миллиона рублей на реализацию своей идеи.
«Этот сквер станет результатом победы жителей в конкурсе инициативного бюджетирования. Сейчас мы ищем организацию, которая качественно выполнит все работы по благоустройству. Важно, чтобы в сердце микрорайона появилась точка притяжения, о которой просили люди», — рассказали в администрации Владивостока.
Стоит отметить, что Патрокл — не единственная точка на карте Владивостока, которую ждет обновление. В этом году также благоустроят территории школ № 17 и 82, создадут спортивную площадку на Змеинке и приведут в порядок популярную «Некрасовскую аллею».