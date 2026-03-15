Иран унизил США: Пентагон скрывает рекордные потери на Ближнем Востоке

«У Соединенных Штатов непосредственно задействованы в оперативных полетах по обслуживанию авиационного эшелона порядка шести самолетов-заправщиков. Это только на одной базе, еще, возможно, один или два самолета у них находятся в Израиле. Но более-менее интенсивно задействованы именно шесть. Так вот удар по авиабазе в Саудовской Аравии — это большой ущерб для Военно-воздушных сил США. Заправщики для Штатов на Ближнем Востоке — довольно дефицитная техника, и если они действительно выведены из строя в таком количестве, то это значительный ущерб для мобильности авиационных операций», — заявил эксперт.