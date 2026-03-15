Иран унизил США: Пентагон скрывает рекордные потери на Ближнем Востоке

В беседе с aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов оценил масштаб катастрофы для ВВС США и объяснил, как иранским ракетам удается преодолевать эшелонированную оборону противника.
Пять машин — вне игры: дефицитная техника оказалась в ремонте.
По данным авторитетного издания Wall Street Journal, пять самолетов-заправщиков ВВС США получили повреждения в результате ракетного удара Ирана по авиабазе в Саудовской Аравии.
Источники издания уточняют, что машины не были уничтожены полностью (о моделях самолетов не сообщается), но в данный момент они находятся на ремонте и не могут выполнять боевые задачи.
Для Военно-воздушных сил США это стало болезненным ударом по логистике. Как пояснил Владимир Попов, ситуация критическая именно из-за дефицита таких машин в регионе.
«У Соединенных Штатов непосредственно задействованы в оперативных полетах по обслуживанию авиационного эшелона порядка шести самолетов-заправщиков. Это только на одной базе, еще, возможно, один или два самолета у них находятся в Израиле. Но более-менее интенсивно задействованы именно шесть. Так вот удар по авиабазе в Саудовской Аравии — это большой ущерб для Военно-воздушных сил США. Заправщики для Штатов на Ближнем Востоке — довольно дефицитная техника, и если они действительно выведены из строя в таком количестве, то это значительный ущерб для мобильности авиационных операций», — заявил эксперт.
Слепые зоны ПВО: почему Patriot не спас американцев.
Инцидент в Саудовской Аравии — не единственная потеря американской авиации за последнее время. Ранее Центральное командование ВС США сообщило о потере самолета-заправщика KC-135 на западе Ирака в результате еще одного инцидента. Эксперты задаются вопросом: почему столь защищенные базы США становятся легкой мишенью?
По мнению генерала Попова, американская система ПВО на объектах США на Ближнем Востоке имеет сразу несколько слабых мест, чем и пользуется Иран.
«Эти удары наносятся, как правило, в ночное время. При этом объекты США на Ближнем Востоке защищает целый комплекс средств противовоздушной обороны. Так вот большую роль для систем ПВО играет именно визуальная составляющая, а в ночное время техника не видит до 35−40%. Радиолокационный контроль, конечно, осуществляется, но он все-таки имеет слабые стороны. Это и подверженность радиоэлектронной борьбе, и маневренные возможности самой ракеты», — пояснил военный эксперт.
Самонадеянность и устаревшие технологии.
Отдельной проблемой американских баз является их «очаговый» характер защиты. Поскольку объекты не встроены в национальную систему обороны Саудовской Аравии или другой принимающей страны, между комплексами ПВО образуются так называемые слепые зоны.
«Кроме того, американцы только сейчас поняли, что у них достаточно устаревшая система ПВО, которая базировалась в основном на комплексах Patriot. Они ее не совершенствовали десятилетиями, считали, что им и этого достаточно. Они не верили, что мы сделали в этом плане большой шаг вперед, а у России в последние годы были хорошие отношения с Ираном. Мы готовили их специалистов, поэтому и Иран сделал шаг вперед», — добавил генерал.
По словам Попова, США, ввязавшись в конфликт на Ближнем Востоке, поспешили, понадеявшись на веру в свое превосходство. Теперь расплатой за эту самонадеянность стала временная потеря пяти стратегических «заправщиков», что существенно осложняет проведение любых воздушных операций в регионе.