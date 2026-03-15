Священник Сеньчуков сказал, что делать, если снятся умершие люди

Сны с умершими людьми не имеют однозначной интерпретации, однако если это произошло, нужно принять увиденное, сообщил в беседе с aif.ru иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).
Священнослужитель отметил, что природа сновидений до сих пор до конца не изучена.
«Мы не можем знать, что именно показывает нам сон, но можем надеяться на лучшее. Сказано: не принимай, но и не отвергай», — пояснил Феодорит.
Священнослужители, однако, зачастую называют появление умерших во сне сигналом о необходимости молитвы за упокой, особенно если речь идет о близком родственнике или друге.
Если приснился умерший человек, можно после пробуждения прочитать молитву об усопшем, заказать поминовение в храме, поставить свечу.
Примечательно, что необходимо выполнить определенные действия и в том случае, если речь идет о некрещенных или покончивших с жизнью самоубийством. Молитву можно совершить дома, но предварительно необходимо получить благословение у священника.
