Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возобновит действие антироссийских санкций, связанных с энергетикой, как только цены на нефть стабилизируются. Об этом он сообщил в воскресенье, 15 марта, в интервью телеканалу NBC.
По словам американского лидера, временное ослабление ограничений связано с необходимостью обеспечить доступные энергоресурсы на фоне роста цен из-за ударов по Ирану.
— Как только кризис завершится, они вернутся, — подчеркнул Трамп в интервью, отвечая на вопрос о санкциях.
Ранее редакторы издания The European Conservative заявила, смягчение США ограничений в отношении России и ее энергетики стало поворотным моментом для Запада с начала спецоперации, что фактически загнало Европу в ловушку.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что смягчение санкций США в отношении российской нефти — это попытка стабилизировать рынки энергетики. Официальный представитель Кремля также отметил, что без значительных объемов российской нефти стабилизация на энергетических рынках невозможна.
«Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, выгодна ли эта ситуации России и возможно ли смягчение других санкций.