Десантники ВС РФ готовятся к боям в городской застройке Запорожской области

Штурмовые подразделения десантников готовятся к боям в городской застройке в Запорожской области.

Источник: Аргументы и факты

Штурмовые подразделения десантников из Новороссийска проводят подготовку к ведению боёв в условиях городской застройки в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Во время тренировок военнослужащие отрабатывают действия по выдвижению на боевых машинах десанта БМД-4М, высадку и дальнейшее продвижение под прикрытием техники. Также внимание уделяется взаимодействию между бойцами, прикрытию друг друга в бою, ведению подавляющего огня и контролю направлений стрельбы. Командиры в свою очередь тренируются управлять подразделениями в ходе боевых действий.

Практические занятия проходят с использованием разведывательных беспилотников и FPV-дронов, которые имитируют удары условного противника. Кроме того, применяются боевые боеприпасы для стрелкового оружия, гранатомётов и вооружения боевых машин, что позволяет максимально приблизить условия учений к реальной боевой обстановке.

Ранее российские военнослужащие сорвали ротацию личного состава Вооружённых сил Украины на днепропетровском участке.