Десантники ВС РФ готовятся к боям в городской застройке Запорожской области

Во время тренировок военнослужащие отрабатывают действия по выдвижению на боевых машинах десанта БМД-4М, высадку и дальнейшее продвижение под прикрытием техники. Также внимание уделяется взаимодействию между бойцами, прикрытию друг друга в бою, ведению подавляющего огня и контролю направлений стрельбы. Командиры в свою очередь тренируются управлять подразделениями в ходе боевых действий.