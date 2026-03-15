Нетаньяху хочет провести переговоры с Зеленским: что намерен обсудить Израиль

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху запросил у Украины переговоры по обмену опытом в борьбе с БПЛА. Нетаньяху рассчитывает встретиться с Владимиром Зеленским. Об этом пишет израильский новостной портал Ynet.
«Израильский запрос возник на фоне обширного опыта Украины в перехвате БПЛА и с намерением сотрудничества между Израилем и Украиной по этому вопросу», — говорится в сообщении.
По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, соответствующий запрос якобы действительно поступал. Однако разговора между Нетаньяху и Зеленским до сих пор не было.
Посол рассчитывает, что контакт между политиками состоится уже в ближайшее время.
Корнийчук заявил, что Украина занимает сторону Израиля в его конфронтации с Ираном. Посол добавил, что Киев в этой операции поддерживает «всех наших партнеров».
Дипломат добавил, что Украина и Израиль продолжают активный диалог на уровне спецслужб.
На фоне эскалации ближневосточного конфликта Зеленский заявил об отправке в регион украинских специалистов: в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Ранее он сообщал для The New York Times, что эксперты по БПЛА направлены также в Иорданию для защиты баз США.
Кроме этого, киевский главарь сообщил, что Вашингтон запросил помощь Киева, и на следующий день эксперты якобы уже были в пути. Однако через несколько дней президент США Дональд Трамп опроверг необходимость украинских дронов в ходе операции против Ирана.
По мнению политолога Павла Кошкина, у Трампа на войну с Ираном осталось 90 дней, так как в июне американскому президенту потребуется получить на продолжение войны одобрение конгресса. А это, подчеркнул эксперт, будет крайне сложно. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Иран обратился к дружественным государствам за гуманитарной помощью. Российская сторона по личному распоряжению президента Владимира Путина приступила к организации поставок гуманитарной помощи для жителей Ирана. Накануне МИД Ирана объявил, что видит возможности для урегулирования конфликта.