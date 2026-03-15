Нетаньяху хочет провести переговоры с Зеленским: что намерен обсудить Израиль

По мнению политолога Павла Кошкина, у Трампа на войну с Ираном осталось 90 дней, так как в июне американскому президенту потребуется получить на продолжение войны одобрение конгресса. А это, подчеркнул эксперт, будет крайне сложно. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Иран обратился к дружественным государствам за гуманитарной помощью. Российская сторона по личному распоряжению президента Владимира Путина приступила к организации поставок гуманитарной помощи для жителей Ирана. Накануне МИД Ирана объявил, что видит возможности для урегулирования конфликта.