Роспотребнадзор предупредил красноярцев о «нейросетевом» обмане дачников

Садоводам на маркетплейсах пытаются продать несуществующие семена и саженцы.

Источник: Комсомольская правда

Недобросовестные продавцы на маркетплейсах добрались и до дачников — теперь садоводов пытаются обмануть нейросетевыми изображениям несуществующих, почти мифических растений.

Роспотребнадзор Красноярского края предупредил о новом способе отъема денег у населения. «Продавцы» на торговых площадках публикуют завлекающие карточки товаров: фиолетовая клубника, ягоды размером с небольшую морковь, необычные деревья, которые плодоносят сразу двумя видами ягод… В описании обычно говорят, что это уникальные экзотические сорта, разработанные учеными, и самостоятельно их вывести невозможно.

Скриншот: Роспотребнадзор Красноярского края.

Интересно, что какие-то семена и саженцы продавцы действительно отправляют, но нельзя предсказать, что из них вырастет и вырастет ли вообще. Дачников просят быть внимательными и проверять информацию о необычных сортах, а также предостеречь старших родственников от напрасной траты денег на несуществующие «малино-клубничные деревья».