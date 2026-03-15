Вашингтон
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обманчивое тепло: синоптик объяснила, почему рано менять шины

Несмотря на устойчивую плюсовую температуры днем, менять шины на летние не рекомендуется. Синоптик Татьяна Позднякова объяснила, что ночью температура еще опускается ниже ноля, что ведет к образованию гололедицы.

Источник: Аргументы и факты

Температура в Москве и области днем превышает отметку в 10 градусов тепла, но меня шины пока рано. Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в разговоре с aif.ru обратила внимание на то, что ночью сохраняются минусовые температуры.

«Температура воздуха в ночные часы местами опускается до отрицательных значений. На дорогах образовывается гололедица, поэтому ни о какой смене шин, ни о каком переходе на летний режим эксплуатации машин говорить не приходится», — сказала синоптик.

Эксперт подчеркнула, что пока земля ещё покрыта снегом, столбик термометра опускается ниже ноля, менять шины не нужно.

Ранее синоптик Позднякова рассказала, что в марте прогнозируется аномально жаркая для этого месяца погода.