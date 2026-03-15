Обманчивое тепло: синоптик объяснила, почему рано менять шины

Температура в Москве и области днем превышает отметку в 10 градусов тепла, но меня шины пока рано. Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в разговоре с aif.ru обратила внимание на то, что ночью сохраняются минусовые температуры.
«Температура воздуха в ночные часы местами опускается до отрицательных значений. На дорогах образовывается гололедица, поэтому ни о какой смене шин, ни о каком переходе на летний режим эксплуатации машин говорить не приходится», — сказала синоптик.
Эксперт подчеркнула, что пока земля ещё покрыта снегом, столбик термометра опускается ниже ноля, менять шины не нужно.
Ранее синоптик Позднякова рассказала, что в марте прогнозируется аномально жаркая для этого месяца погода.