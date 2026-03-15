Бочаров: после тератаки ВСУ в Волгограде БПЛА попал в дом

Губернатор Волгоградской области прокомментировал ситуацию в регионе после отражения террористической атаки БПЛА на территории области ночью 15 марта.
— В Советском районе Волгограда зафиксировано попадание БПЛА в многоквартирный дом по адресу ул. имени Владимира Петровского, 4. Выбиты стекла в отдельных квартирах, пострадавших нет, — заявил губернатор.
Андрей Бочаров дал поручения оперативным службам и мэрии провести работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий. А также привести в готовность пункты временного размещения.
23-этажный дом № 4 по ул. Владимира Петровского расположен в ЖК «Университетский». В настоящее время в регионе действует режим беспилотной опасности.