Тайна Макрона: под Киевом взорван дорогой секретный груз из Франции

Под Киевом в районе города Васильков, по данным пророссийского подполья, нанес удар по полигону, с которого запускали БПЛА дальнего действия. Недавно на этот объект ВСУ привезли французские дроны, которые сопровождали иностранные специалисты.
В беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что этот удар стал катастрофой для французских инженеров, которые прибыли отслеживать испытания экспериментальных образцов.
«Французы не доверяют ВСУ, и уж тем более не доверяют представители Великобритании и блока НАТО. Они считают, что в ВСУ в большинстве случаев служат люди, которые готовы при любой первой возможности продать опытные экспериментальные образцы беспилотных летательных аппаратов. Поэтому использование, применение и внедрение дронов всегда сопровождают французские инженеры. Удар по Василькову однозначно стал катастрофой для иностранных специалистов, которые отправятся домой в лучшем случае в пластмассовых коробках, если найдется, что собирать, поскольку удар был очень сильным», — объяснил военный эксперт.
Собеседник издания обратил внимание на то, что правительство Франции тщательно скрывает потери живой силы и офицеров спецслужб на Украине.
«Если правда о гибели офицеров будет распространена в средствах массовой информации европейских стран, это может вызвать волну протеста. И однозначно протестные настроения будут во Франции только увеличиваться. Поэтому Макрон делает все возможное, чтобы скрыть свои потери, втихаря заплатить компенсацию родственникам этих погибших и замять их присутствие на территории Украины», — сказал он.
По словам Иванникова, ВС РФ уделяет особое внимание работе по вычислению координат и уничтожению цехов по производству БПЛА и складов с готовой продукцией, а также учебным центрам операторов дронов ВСУ и местам их скопления.
«Разведка военно-космических сил предоставляет всю необходимую информацию подразделениям, осуществляющим уничтожение этих объектов. За каждым таким ударом скрывается гибель офицеров НАТО, которые сопровождают запуск украинских БПЛА. Эти удары, каждый в отдельности, можно рассматривать как победу России в отдельно взятой операции по уничтожению противника», — резюмировал он.