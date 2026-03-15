Иран продлил запрет на полёты в своём воздушном пространстве до 22 марта

Запрет на полёты в воздушном пространстве Ирана продлится до 22 марта. Такое решение приняли власти этой страны.
«Воздушное пространство Ирана будет закрыто ориентировочно до 08:30 по всемирному времени воскресенья, 22 марта», — информирует ТАСС со ссылкой на источник в ближневосточных авиадиспетчерских кругах. Напомним, указанное время соответствует 11.30 по московскому времени.
Сообщается, что для полётов государственной, военной и санитарной авиации могут быть сделаны исключения.
Напомним, в январе власти Ирана ввели трехмесячный запрет на все полеты воздушных судов, выполняемые на низких высотах в воздушном пространстве страны. При этом ограничение не распространяется на государственную и военную авиацию Ирана, а также поисково-спасательные, медицинские и согласованные вертолетные рейсы нефтяных компаний.
Ранее сообщалось, что воздушное пространство десяти стран Ближнего Востока закрыто на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана.
Также сообщалось, что небо Ирана было закрыто для полётов до 15 марта.