Будут ловить: в Киеве признали, что Зеленский стал законной целью для Ирана

Зеленский является законной целью для ударов Ирана после угроз иранской стороне и помощи Израилю, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что Иран будет преследовать Зеленского.
«Зеленский является целью, которую будут иранцы преследовать после его угроз и слов о помощи Израилю. Зря он ввязался в это дело, теперь уже ему не до шуток будет», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Соскин отметил, что Зеленский «зарабатывает себе врагов», забыв о том, что иранская сторона успешно отражает атаки Соединённых Штатов и Израиля.
Ранее председатель комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что территория Украины стала законной целью для иранских атак из-за оказания помощи израильской стороне.