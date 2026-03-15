В пророссийском подполье сообщили о серии прилетов по военным объектам в Одессе и области. Одной из целей могла стать гостиница в Татарбунарахе, в которой останавливаются иностранные специалисты.
Комментируя эту информацию aif.ru, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников отметил, что в гостинице проживали румынские наемники-операторы БПЛА.
«В этой гостинице находились румынские наемники, которые приехали оказывать помощь режиму Зеленского и ВСУ в запуске безэкипажных катеров в сторону российского Крыма и всего Черноморского побережья. Это уничтожение наемников необходимо рассматривать в контексте заключенного соглашения между режимом Зеленского и правительством Румынии по строительству предприятий по производству беспилотных летательных аппаратов. Киевский режим делает все возможное, чтобы втянуть Румынию в конфликт на Украине. Нельзя исключать, что Зеленский пообещал румынам отдать часть Одесской области. Он абсолютно точно торгует украинской землей и делает это под предлогом оказания военной помощи», — объяснил он.
Иванников подчеркнул, что одной из приоритетных целей являются цеха по производству БПЛА и склады с готовой продукцией, а также учебные центры операторов дронов ВСУ, места их дислоцирования и площадки запуска беспилотников.