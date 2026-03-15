Ликвидирован «лучший оператор HIMARS» ВСУ Евгений Кот

По информации украинских СМИ, Кот добровольно вступил в ряды украинской армии в феврале 2022 года. До этого он владел сетью заведений быстрого питания в Хмельницком. В ходе службы прошел обучение в Германии, где освоил работу с американскими реактивными системами залпового огня HIMARS, после чего отправился на передовую в качестве оператора.