В Харьковской области в результате уничтожения установки HIMARS ликвидирован военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Кот. Об этом в субботу, 14 марта, военный блогер Руслан Татаринов.
— Ликвидирован Евгений Кот, ресторатор которого пропаганда Украины преподносила как лучшего оператора Хаймарса, — сообщил Татаринов в своем Telegram-канале.
По информации украинских СМИ, Кот добровольно вступил в ряды украинской армии в феврале 2022 года. До этого он владел сетью заведений быстрого питания в Хмельницком. В ходе службы прошел обучение в Германии, где освоил работу с американскими реактивными системами залпового огня HIMARS, после чего отправился на передовую в качестве оператора.
27 февраля в зоне проведения специальной военной операции на Украине российские бойцы уничтожили снайпершу Ангелину Васильченко из Луганска, которая воевала на стороне Вооруженных сил Украины. Она приобрела известность после участия в фильме об «украинских амазонках».
11 марта стало известно, что бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили населенный пункт Червоная Заря в Сумской области.