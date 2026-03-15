Красноярск обошел Шерегеш в рейтинге самых популярных горнолыжных курортов

Сочи, Красноярск и Шерегеш назвали самыми популярными горнолыжными курортами уходящего сезона. По данным «Авито Путешествий», именно здесь за зиму забронировали больше всего туристического жилья.
Красноярск также вошел в тройку лидеров по привлекательности стоимости посуточных квартир для туристов — в среднем, ценник составил 2900 рублей за сутки. Еще по сравнению с зимой 2024−25 на 46% выросло число броней домов, дач и коттеджей в самом Красноярске и на загородных курортах.
В список популярных у горнолыжников и сноубордистов курортов также попали Архыз, Кировск, Нижний Тагил, Губаха, Байкальск, Южно-Сахалинск, Белокуриха и Златоуст. Сезон катаний еще не закончен: специалисты сервиса отмечают, что на некоторых курортах он может продлиться фактически до лета, в зависимости от погодных условий.