Предсказал свою смерть: загадочно скончался уличный артист Леонид Иванов

Леонида Иванова горожане называли «живым символом» Санкт-Петербурга. Он неожиданно появлялся на Невском проспекте и раздавал предсказания, за что получил прозвище «Непредсказуемый предсказатель». 12 марта стало известно, что он ушел навсегда.

Источник: Аргументы и факты

Встречу с уличным актером Леонидом Ивановым на Невском проспекте жители Санкт-Петербурга считали добрым знаком. «Непредсказуемый предсказатель» доставал из своего «волшебного чемодана» добрые предсказания и вручал их всем желающим, поднимая настроение и, порой, даря надежду. Сообщение о его смерти стало ударом и для его коллег, и для горожан. Но еще большим шоком стали обстоятельства, при которых он скончался.

Перестал выходить на связь в конце февраля.

«Непредсказуемый предсказатель» Леонид Иванов вне своего образа улыбчивого мима был очень замкнутым человеком. Он не распространялся о своей личной жизни.

«Ребята, которые рядом с ним жили, говорят, что еще 23 февраля пропал из вида. Он был закрытым человеком, даже, можно сказать, нелюдимым. Не скажешь, что у него происходит, хорошо или есть проблемы. На публике открытый, доброжелательный, но в душу никого не пускал. Я разговаривал с его сестрами, у него большая семья, но по их словам, Леня никак не поддерживал с родней связь», — поделился с aif.ru руководитель петербургского «Театра имени Которого Нельзя Называть» Дмитрий Казенас.

Леонид Иванов достаточно долго вел свой канал в Telegram, где ежедневно публиковал добрые предсказания, последнее из которых появилось 27 февраля. Подписчики забеспокоились, заподозрив, что случилось что-то неладное.

12 марта в канале появилось сообщение: «Беда, ребята… Волшебник ушёл в сказочные миры. Навсегда».

Что случилось с «Непредсказуемым предсказателем»?

Этот вопрос остался без ответа. Тело Леонида Иванова нашли в его съемной квартире 12 марта.

«Смерть не насильственного характера. Тело нам отдали без проблем. 15 марта пройдет прощание, а похоронят в городе Электросталь, где живет его мама», — рассказал Дмитрий Казенас.

По его словам, из-за того, что тело нашли не сразу, принято решение не открывать гроб на прощании.

Что рассказали о «Непредсказуемом предсказателе» его знакомые.

«Непредсказуемым предсказателем» появился на Невском проспекте порядка 10 лет назад. Забавные персонаж на ходулях легко привлек внимание проходих, а благодаря своим предсказаниям он завоевал сердца горожан и стал настоящей легендой петербургских улиц.

«Непредсказуемый предсказатель стал частью города, его волшебником», — поделилась бывшая коллега Иванова по «Театра имени Которого Нельзя Называть» Ирина Малышенко.

«Предсказания помогали мне справиться со сложными моментами, я даже написала об этом сказку. Для меня и для многих жителей Петербурга Леонид был символом чуда», — сказала Алина Орестова.

Леонида Иванова хорошо знали и в Твери, где он участвовал в фестивале уличных артистов «Театральный дворик».

«В первый раз узнала о Лене, когда была совсем маленькая. Это был тот актер на ходулях, которого я не боялась. Он всегда ласково относился к детям, опускал чемодан, чтобы могли достать предсказание. Всегда ждали именно его», — отметила Екатерина.

Алина поделилась, что была знакома с Ивановым с 2017 года, когда она была волонтером на фестивале в Туле.

«Он нес доброту и улыбку всем окружающим. Его волшебный чемоданчик дарил настоящее волшебство и сказку. Общались мы и помимо фестиваля. Он был мне другом, братом, учителем и просто хорошим человеком. Поддерживал во всех сложных ситуациях. Я благодарна судьбе за знакомство с ним, он стал настоящим Ангелом-хранителем. У меня есть личное мое предсказание, которое он посвятил мне: Ты Мечта», — рассказала он.