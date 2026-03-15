Слабый сигнал: почему в России начались сбои интернета и что с этим делать

«Отключение мобильного интернета — оправданная мера защиты при атаках дронов ВСУ. Это не единственная мера, но одна из всего комплекса по снижению эффективности вражеских беспилотников. Украинские дроны зачастую летят по заранее загруженному полетному заданию полностью автономно. Но для чего им нужны сим-карты? Те, кто их отправляет, должны знать, долетели эти дроны или нет, где они находятся, были ли перехвачены. По дронам они могут вычислять, где находятся российские средства ПВО, чтобы планировать атаки в будущем. Для этого и нужны сим-карты. Зачастую в беспилотниках ВСУ находится сразу несколько сим-карт, поскольку в разных точках, где пролетают дроны, разное покрытие сетью мобильных операторов», — пояснил эксперт.