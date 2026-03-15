Слабый сигнал: почему в России начались сбои интернета и что с этим делать

В первой половине марта жители нескольких регионов России столкнулись со сбоями в работе мобильного интернета. В частности, некоторые проблемы возникли 13 и 14 марта.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с aif.ru рассказал, почему произошли сбои и когда нормализуется работа мобильного интернета.
Низкая скорость и сбои.
13 и 14 марта россияне из разных уголков страны сообщили о перебоях в работе мобильного интернета. Пользователи пожаловались на низкую скорость загрузки данных и нестабильное соединение. Примечательно, что работа проводного интернета и сетей Wi-Fi продолжала стабильно работать.
Сбои произошли на фоне продолжающихся атак беспилотников ВСУ. Российские средства ПВО сбивали дроны в разных регионах РФ.
Одновременно с этим в России начали внедрять так называемые «белые списки» сервисов, которые продолжают работать даже во время ограничения мобильного интернета.
Ограничение интернета и «белые списки».
Мобильный интернет в России начали ограничивать еще несколько месяцев назад, поскольку это является одним из наиболее эффективных способов борьбы с украинскими беспилотниками.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев рассказал, зачем в регионах отключают мобильный интернет.
«Отключение мобильного интернета — оправданная мера защиты при атаках дронов ВСУ. Это не единственная мера, но одна из всего комплекса по снижению эффективности вражеских беспилотников. Украинские дроны зачастую летят по заранее загруженному полетному заданию полностью автономно. Но для чего им нужны сим-карты? Те, кто их отправляет, должны знать, долетели эти дроны или нет, где они находятся, были ли перехвачены. По дронам они могут вычислять, где находятся российские средства ПВО, чтобы планировать атаки в будущем. Для этого и нужны сим-карты. Зачастую в беспилотниках ВСУ находится сразу несколько сим-карт, поскольку в разных точках, где пролетают дроны, разное покрытие сетью мобильных операторов», — пояснил эксперт.
На фоне продолжающихся атак в России разработали так называемый «белый список» сервисов, которые продолжат работать даже при отключенном мобильном интернете.
Список разработали Министерство цифрового развития и крупнейшие российские операторы связи. В «белый список» вошли некоторые отечественные сервисы и сайты, в том числе государственные платформы, маркетплейсы, соцсети, агрегаторы такси.
Почему произошли сбои?
Герман Клименко отметил, что сбои произошли при внедрении программного продукта.
«Формально никаких проблем не должно быть с мобильным интернетом. Если летят дроны, то активизируется “белый список” работающих сервисов. Но при внедрении этой опции мы первое время наблюдали некоторые проблемы в России. Это произошло из-за того, что системы поставили, что называется, “на живую”», — пояснил он.
По словам эксперта, продукт внедрили сначала в регионах.
«Когда программный продукт ставится “на живую”, почти всегда возникают проблемы. Мобильный интернет важен для россиян, поэтому продукт внедряли таким образом. Сначала “белые списки” внедрили в регионах, затем — в Москве. И столица — технически более сложный город», — отметил он.
Когда прекратятся сбои?
Несмотря на временные неудобства, в ближайшие дни ситуация нормализуется.
«Может быть, на этой неделе мы еще будем испытывать какие-то неудобства, и то вряд ли. Но, я думаю, с понедельника или со вторника уже все будет хорошо», — отметил специалист.
Клименко добавил, что во временных сбоях в работе мобильного интернета есть и хорошая сторона — это напомнило пользователям Сети, что мы живем в прекрасную цифровую эпоху.