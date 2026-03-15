Более 900 домов в Лесосибирске и Минусинске переведут на современные системы отопления

В 2026 году планируется в 920 частных домах в Лесосибирске и Минусинске установить современные твердотопливные котлы. Эти работы проведут в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Подрядчики уже известны. В Лесосибирске установкой оборудования займется компании «СК “Регионстрой”, имеющая опыт реализации аналогичных проектов в Красноярске. Предстоит установить 291 котел. Планируется, что рабочие приступят к монтажу новых систем отопления уже в апреле, сообщил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин. В Минусинске установку 629 котлов выполнят три исполнителя: ООО “Сибирская энергосберегающая компания”, ИП О. М. Пономарев и ООО “Сибирская топливно-энергетическая компания”. Они продолжат реализацию мероприятий федеральной программы, начатой ранее. Администрации муниципалитетов принимают заявки от желающих стать участниками проекта по переводу частных домов на более экологичное отопление. Напомним, в Красноярском крае на модернизацию коммунальной инфраструктуры до 2030 года направят 163 млрд рублей.