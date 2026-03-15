В Москве прогнозируют облачность и до 12 градусов тепла

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 12 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. В ночь на понедельник она может опуститься до минус 3 градусов.
Ветер южный и юго-восточный, 1−6 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.
В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться от плюс 8 до плюс 13 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.
В Московском регионе до 09:00 мск 15 марта действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах в ночные и утренние часы.