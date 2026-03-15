Хакеры взламывают телевизоры россиян: вот зачем им это нужно

Россиян предупредили о хакерах, которые взламывают телевизоры для кражи данных.

Источник: Комсомольская правда

Хакеры нацелились на взлом умных телевизоров россиян. О возможной опасности предупредил эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Владимир Дащенко.

«Взлом телевизоров возможен, поскольку современные Smart TV — это, по сути, компьютеры с операционной системой и постоянным подключением к интернету», — сказал эксперт РИА Новости.

Дащенко объяснил, что, взламывая телевизор, хакеры пытаются войти в домашнюю сеть, к которой подключены устройства умного дома, смартфоны и компьютеры. Получив доступ к этим устройствам, они могут похитить данные.

Эксперт назвал самопроизвольное изменение настроек, замедление работы устройства и появление неизвестных приложений возможными признаками взлома и рекомендовал в таких случаях сбросить настройки телевизора до заводских, обновить прошивку и сменить пароли используемых на устройстве аккаунтов.

Кроме того, роутеры и Wi-Fi-камеры в «умных» домах стали главными мишенями для хакеров. Взлом роутера позволяет злоумышленникам полностью контролировать интернет-трафик домашней сети. Камеры, подвергшиеся атаке, превращаются в средство для шпионажа и шантажа, угрожая приватности владельцев.

Также россиян предупредили о хакерских атаках через социальные сети.