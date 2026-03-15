Корвет «Бойкий» выполнил стрельбы по морской цели в Балтийском море

Источник: Аргументы и факты

Экипаж корвета «Бойкий» провёл артиллерийские стрельбы на морском полигоне в акватории Балтийского моря. Во время учений военнослужащие отработали поражение морской цели с использованием 100-миллиметровой корабельной артиллерийской установки.

В качестве мишени применялся специальный корабельный щит малого размера. По итогам объективного контроля задачи были выполнены успешно, а расчёты подтвердили готовность эффективно применять вооружение корабля.

Экипаж также проводил тренировки по отражению атак средств воздушного нападения условного противника. В ходе этих занятий отрабатывались стрельбы по целям, имитирующим беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера, которые могли атаковать корабль с разных направлений и высот.

Ранее малый противолодочный корабль Тихоокеанского флота МПК-107 в ходе учений отразил атаку беспилотников условного противника в Авачинском заливе.