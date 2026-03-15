Быстрее «Фламинго»: бойцы РФ резко ускорили наступление на Днепр

Российские военные начали активно продвигаться в Днепропетровской области, об этом aif.ru сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
В ночь на 13 марта ВС РФ нанесли массированный удар по целям в Днепропетровской области, звучало около 10 взрывов в Днепропетровске и прилегающих к нему городах.
«По данным, которыми я располагаю, наши военные начали хорошо продвигаться в Днепропетровской области. Мы углубились в самой области. До Днепропетровска буквально десятки километров», — сказал Матвийчук.
Говоря об ударах по целям, эксперт допустил, что были атакованы предприятия, работающие на военно-промышленный комплекс Украины.
«Днепропетровская область — это регион, где еще сохранились подземные и, возможно, восстановленные цеха по производству ракетного вооружения, в том числе беспилотных летательных систем и комплектующих для ракет FP-5 “Фламинго”», — добавил Матвийчук.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что под Днепропетровском поражен аэродром, с которого взлетали F-16.