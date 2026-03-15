Вашингтон
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Быстрее «Фламинго»: бойцы РФ резко ускорили наступление на Днепр

ВС РФ активно продвигаются к Днепропетровску. Военный эксперт Матвийчук сказал о ситуации на днепропетровском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные начали активно продвигаться в Днепропетровской области, об этом aif.ru сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

В ночь на 13 марта ВС РФ нанесли массированный удар по целям в Днепропетровской области, звучало около 10 взрывов в Днепропетровске и прилегающих к нему городах.

«По данным, которыми я располагаю, наши военные начали хорошо продвигаться в Днепропетровской области. Мы углубились в самой области. До Днепропетровска буквально десятки километров», — сказал Матвийчук.

Говоря об ударах по целям, эксперт допустил, что были атакованы предприятия, работающие на военно-промышленный комплекс Украины.

«Днепропетровская область — это регион, где еще сохранились подземные и, возможно, восстановленные цеха по производству ракетного вооружения, в том числе беспилотных летательных систем и комплектующих для ракет FP-5 “Фламинго”», — добавил Матвийчук.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что под Днепропетровском поражен аэродром, с которого взлетали F-16.