В Сибири на фоне вспышки пастереллеза призвали не пить молоко зараженных животных

Она отметила, что инфекция распространяется воздушно-капельным путем, при контакте через корм, воду, подстилку, испражнения, а также при употреблении зараженного мяса, молока, некипяченой воды из колодцев или других природных источников. «Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски, щитки, перчатки) при работе с животными, проводить обработку укусов, царапин с помощью антисептических средств, тщательно мыть руки с мылом после контакта с животными, не пить воду из скважин, если она не прошла санитарную проверку, не употреблять молоко от больных животных в пищу», — сказала Юлия Ермолаева.