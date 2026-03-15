В Сибири на фоне вспышки пастереллеза призвали не пить молоко зараженных животных

НОВОСИБИРСК, 15 марта. /ТАСС/. Вакцины, позволяющей профилактировать заражение пастереллезом, вспышка которого произошла в ряде регионов РФ, для людей пока не изобретена. Поэтому при работе с зараженными животными необходимо использовать маски, щитки и перчатки и не использовать в пищу их молоко, сообщила ТАСС врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) Юлия Ермолаева.
Пастереллез — это острое инфекционное заболевание бактериальной природы, которое передается от животных к человеку (чаще при укусах или царапинах) и проявляется лихорадкой, воспалением кожи и подкожной клетчатки, а также поражением суставов, костей и внутренних органов. Вспышка пастереллеза в 2025 году зафиксирована в регионах Сибири и Забайкалье, где случаи заболевания начали выявлять с конца 2025 года. Рост заболеваемости в Россельхознадзоре объяснили аномально холодной зимой, перепады температуры вызывали стресс и ослабили иммунитет у животных.
«Основой профилактики данного заболевания у животных является их вакцинация в животноводческих комплексах. Для человека вакцина не разработана, поэтому основой профилактики является соблюдение мер предосторожности при контактах с животными и при уходе за ними», — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что инфекция распространяется воздушно-капельным путем, при контакте через корм, воду, подстилку, испражнения, а также при употреблении зараженного мяса, молока, некипяченой воды из колодцев или других природных источников. «Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски, щитки, перчатки) при работе с животными, проводить обработку укусов, царапин с помощью антисептических средств, тщательно мыть руки с мылом после контакта с животными, не пить воду из скважин, если она не прошла санитарную проверку, не употреблять молоко от больных животных в пищу», — сказала Юлия Ермолаева.