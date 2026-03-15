Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира и вышел в финал турнира «Мастерс»

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал престижного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе с призовым фондом более девяти миллионов долларов. В полуфинале он одержал уверенную победу над лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом — 6:3, 7:6. Об этом стало известно в воскресенье, 15 марта.

Эта победа стала для Медведева первой над Алькарасом за пять последних встреч и всего третьей в карьере. Примечательно, что испанец потерпел первое поражение за 17 матчей. В финале россиянин встретится с итальянцем Янником Синнером.

Благодаря выходу в решающий матч Медведев гарантировал себе возвращение в топ-10 рейтинга ATP.

1 марта сообщалось, что победитель турнира ATP-500 в Дубае Даниил Медведев столкнулся с трудной логистической ситуацией — в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке международный аэропорт Дубая приостановил свою работу, и российский теннисист не мог покинуть Объединенные Арабские Эмираты для участия в следующем турнире.

Однако, 3 марта стало известно, что российские теннисисты Андрей Рублев, Даниил Медведев и Карен Хачанов, застрявшие в Дубае после турнира ATP из-за закрытого авиасообщения, покинули Объединенные Арабские Эмираты.

