В Башкирии стартует сезон весенней охоты

С 23 марта в республике стартует приём заявлений и выдача разрешений на весеннюю охоту, на пернатую дичь, сообщили в министерстве природопользования и экологии РБ.

Источник: Башинформ

Как пояснили в минэкологии, территория Башкирии разделена на три зоны, в каждой из них разрешена охота не более 10 дней. Подробнее со сроками охоты можно ознакомиться здесь.

Весной нельзя охотиться на самок уток, глухарей и тетеревов. Под запретом также рябчик, лысуха, камышница, серый гусь, белая и тундряная куропатка.

«На вальдшнепа охота разрешена только вечером, утром — нельзя», — отметили в минэкологии Башкирии.

Кроме того, запрещено использовать лодки и другие плавсредства для преследования пернатой дичи.

Ранее в нацпарке «Башкирия» птицы устроили переполох, сообщал Башинформ.