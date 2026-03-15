В Башкирии стартует сезон весенней охоты

Как пояснили в минэкологии, территория Башкирии разделена на три зоны, в каждой из них разрешена охота не более 10 дней. Подробнее со сроками охоты можно ознакомиться здесь.
Весной нельзя охотиться на самок уток, глухарей и тетеревов. Под запретом также рябчик, лысуха, камышница, серый гусь, белая и тундряная куропатка.
«На вальдшнепа охота разрешена только вечером, утром — нельзя», — отметили в минэкологии Башкирии.
Кроме того, запрещено использовать лодки и другие плавсредства для преследования пернатой дичи.
