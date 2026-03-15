Белый дом заявил, что США потопили более 65 иранских кораблей

Ливитт сообщила о 65 потерянных военных кораблях Ирана с начала операции.

Источник: Комсомольская правда

За время проведения операции «Эпическая ярость» в Иране США якобы уничтожили 65 военных кораблей Тегерана. Кроме этого, по уточнению были также поражены свыше 6 тыс. объектов. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Мы потопили более 65 их военных кораблей, мы поразили более 6 тыс. целей по всей стране», — сказала Ливитт для телеканала Fox News.

Пресс-секретарь также отметила, что с начала военной кампании количество ракетных пусков со стороны Ирана уменьшилось на 90%. Применение ударных беспилотников сократилось на 95%.

При этом сенатор Крис Мерфи сообщил, что американский президент Дональд Трамп потерял контроль над операцией против Ирана.

На днях источник в МИД Исламской республики заявил, что ведомство видит возможности для урегулирования конфликта.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше