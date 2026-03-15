Белый дом заявил, что США потопили более 65 иранских кораблей

За время проведения операции «Эпическая ярость» в Иране США якобы уничтожили 65 военных кораблей Тегерана. Кроме этого, по уточнению были также поражены свыше 6 тыс. объектов. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Пресс-секретарь также отметила, что с начала военной кампании количество ракетных пусков со стороны Ирана уменьшилось на 90%. Применение ударных беспилотников сократилось на 95%.
При этом сенатор Крис Мерфи сообщил, что американский президент Дональд Трамп потерял контроль над операцией против Ирана.
На днях источник в МИД Исламской республики заявил, что ведомство видит возможности для урегулирования конфликта.