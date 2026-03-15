Банкротство рыбозавода предотвратили в Волгоградской области

Арбитражный суд Волгоградской области прекратил производство по делу о признании несостоятельным ООО «Михайловский рыбозавод». Как сообщили в суде, ИП Михаил Соколов потребовал признать предприятие банкротом на основании долга организации перед ним в размере 3,1 миллиона рублей по договору поставки.