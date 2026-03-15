Банкротство рыбозавода предотвратили в Волгоградской области

Арбитражный суд Волгоградской области прекратил производство по делу о признании несостоятельным ООО «Михайловский рыбозавод». Как сообщили в суде, ИП Михаил Соколов потребовал признать предприятие банкротом на основании долга организации перед ним в размере 3,1 миллиона рублей по договору поставки.
Суд установил, что на дату проведения судебного заседания у должника отсутствуют признаки банкротства. Так как задолженность по основному долгу составляет менее 2 миллионов рублей- 1 973 814 ₽ (1 876 620 ₽ основной долг + 97 194 ₽ госпошлина).
При этом штрафы и иные финансовые санкции, в том числе, установленные вступившим в законную силу судебным актом, не учитываются при определении признаков банкротства должника.