Российская армия усиливает давление на ключевые объекты противника, нанося высокоточные удары как по позициям ВСУ на передовой, так и по местам дислокации иностранных специалистов в тылу. За последние дни поступила информация о серии успешных операций, в результате которых ликвидированы высокопоставленные украинские офицеры, а также военные инструкторы из стран НАТО. Под удар попали цели в Харьковской, Сумской, Одесской и Киевской областях.
«Супербомба» накрыла сына генерала СБУ под Харьковом.
Одним из самых громких успехов стало уничтожение 24-летнего старшего лейтенанта ВСУ Никиты Доценко на купянском направлении. Молодой офицер, служивший в отделении беспилотных комплексов 138-го центра специального назначения ВСУ, оказался в эпицентре удара, который изначально планировался по крупному скоплению командного состава.
Как выяснилось, Никита является сыном высокопоставленного генерала СБУ Даниила Доценко. Однако, как отмечают эксперты, его гибель стала лишь сопутствующим, хоть и символичным, результатом. Главной целью было уничтожение целой группы офицеров ВСУ и иностранных консультантов.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru подчеркнул высокий уровень работы российской разведки:
«Принципиально отметить, что за офицерами ВСУ и их перемещением ведется пристальное наблюдение российской контрразведкой и другими разведывательными службами. Это осуществляется при помощи спутниковой группировки, которая видит буквально каждый шаг передвижения противника, а также поступают сообщения с территорий от самих военнослужащих ВСУ, которые попадают в российский плен. Они активно сотрудничают со следствием и передают места дислокации своих штабов».
Поскольку удар наносился мощной управляемой бомбой, эксперт уверен, что цель была соответствующей: «Вместе с ним абсолютно точно погибли такие же нацисты. Ликвидация таких деятелей является первоочередной задачей российских вооруженных сил… Там, где присутствуют украинские офицеры, везде есть консультанты из НАТО. Таким образом, можно говорить, что под удар попали больше десятка украинских военных, западных специалистов».
Тайна Макрона: под Киевом уничтожили секретный груз из Франции.
Масштабный удар был нанесен и по объекту в районе города Васильков (Киевская область). Целью стал полигон, с которого ВСУ запускали беспилотники дальнего действия. По данным пророссийского подполья, незадолго до атаки на объект прибыла партия французских дронов в сопровождении иностранных инженеров.
Олег Иванников назвал произошедшее настоящей катастрофой для французской стороны. Дело в том, что представители Парижа предпочитают лично контролировать использование своей высокоточной техники, не доверяя украинским военным.
«Французы не доверяют ВСУ, и уж тем более не доверяют представители Великобритании и блока НАТО. Они считают, что в ВСУ в большинстве случаев служат люди, которые готовы при любой первой возможности продать опытные экспериментальные образцы беспилотных летательных аппаратов. Поэтому использование, применение и внедрение дронов всегда сопровождают французские инженеры. Удар по Василькову однозначно стал катастрофой для иностранных специалистов, которые отправятся домой в лучшем случае в пластмассовых коробках, если найдется, что собирать, поскольку удар был очень сильным», — заявил эксперт.
Иванников также обратил внимание на то, что правительство Франции, и в частности президент Макрон, прикладывает максимум усилий, чтобы скрыть потери своих военнослужащих и сотрудников спецслужб на Украине. Это делается, чтобы избежать волны протестов внутри страны. По словам эксперта, гибель западных специалистов тщательно маскируется, а компенсации семьям погибших выплачиваются тайно.
В Сумах накрыли специалистов, запустивших ракеты Storm Shadow на Брянск.
Серию ночных ударов по объектам ВСУ в Сумах и области также нельзя рассматривать в отрыве от общего контекста. Одной из приоритетных целей стали гостиница и общежитие, где проживали иностранные наемники.
Как пояснил Олег Иванников, этот удар стал возмездием за террористическую атаку на гражданские объекты в Брянске. Под развалинами здания были похоронены специалисты, непосредственно отвечавшие за запуск крылатых ракет по территории России.
«Был нанесен удар по тем подразделениям, которые осуществляли террористическую атаку на брянский завод. Это было уничтожение террористов. Удар был выверенный, целенаправленный. И здание, где находились иностранные наемники и офицеры украинских спецслужб, разлетелось, похоронив под собой специалистов, которые отвечали за запуск ракет, в том числе и Storm Shadow. Это специалисты из Великобритании, которые ни на шаг не отходят от своих ракет, так как не доверяют украинцам. Поэтому можно однозначно говорить о том, что британцы, находящиеся под Сумами, были уничтожены вместе с обслуживающим их личным составом ВСУ», — подчеркнул Иванников.
Румынских операторов БПЛА разметало в клочья.
Еще один чувствительный удар был нанесен по южному направлению. В Одесской области, в районе города Татарбунары, высокоточным оружием была поражена гостиница, в которой проживали иностранные граждане. По данным пророссийского подполья и подтверждению военных экспертов, целью стали румынские наемники.
Эти специалисты прибыли на Украину для работы с безэкипажными катерами — морскими дронами, которые киевский режим использует для атак на российский Крым и побережье Черного моря.
Комментируя эту операцию, Олег Иванников отметил, что уничтожение румынских операторов напрямую связано с политическими играми Киева:
«В этой гостинице находились румынские наемники, которые приехали оказывать помощь режиму Зеленского и ВСУ в запуске безэкипажных катеров в сторону российского Крыма и всего Черноморского побережья. Это уничтожение наемников необходимо рассматривать в контексте заключенного соглашения между режимом Зеленского и правительством Румынии по строительству предприятий по производству беспилотных летательных аппаратов. Киевский режим делает все возможное, чтобы втянуть Румынию в конфликт на Украине. Нельзя исключать, что Зеленский пообещал румынам отдать часть Одесской области. Он абсолютно точно торгует украинской землей и делает это под предлогом оказания военной помощи».
Все эти события, по словам экспертов, подтверждают, что российская армия ведет системную работу по вскрытию и уничтожению не только украинских боевиков, но и кадровых военных стран НАТО, которые фактически уже участвуют в конфликте на стороне Киева. Каждый такой прилет — это не просто военная победа, но и мощный удар по имиджу Запада, тщательно скрывающего свои потери.