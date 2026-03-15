В Красноярске парень вынес технику из арендованной квартиры и получил «условку»

В Красноярске молодой человек предстал перед судом за кражу бытовой техники из арендованной квартиры. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

В сентябре прошлого года в отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что арендатор похитил из его квартиры бытовую технику на сумму почти на 250 тыс. рублей и перестал выходить на связь.

«В течение недели он реализовал незнакомым ему людям два телевизора, холодильник, стиральную машину и ретро проигрыватель, получив 85 тыс. рублей», — рассказали в правоохранительных органах.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Центральный районный суд признал парня виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с возмещением потерпевшему причиненного ущерба в размере 223 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

